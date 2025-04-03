Понад 100 тисяч українців скористалися електронною системою, яка замінила МСЕК

Більше ста тисяч українців отримали висновок електронної системи оцінювання повсякденного функціонування. Систему створили на платформі Дія.Engine та запустили в роботу з 1 січня 2025 року на заміну МСЕК.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трасформації України.

"Раніше люди, які зіткнулися із серйозними проблемами зі здоров’ям, змушені були проходити довгий і складний процес: збирати купу документів, вистоювати черги, витрачати місяці на ухвалення рішення. Стара система була непрозорою, а процес — виснажливим. Тепер усе відбувається швидше, простіше й зрозуміліше ", — заявіли у відомстві.

Наразі не потрібно жодних паперових довідок — усі документи ведуться в електронному форматі. Люди економлять свій час, адже експертна оцінка може проводитися дистанційно. Крім того, виключена складова корупції — процес автоматизований, а історія справи прозора.

Як працює система?

Лікар створює електронне направлення в системі. Експертна команда розглядає справу та ухвалює рішення в електронному форматі. Людина отримує рішення на свою електронну пошту або через лікаря.

Перевагами електронної системи є наступні моменти:

уся інформація про роботу експертних команд доступна на публічних дашбордах МОЗ;

усі дані захищені, історія справи фіксується в системі;

людина може пройти оцінювання очно, дистанційно або навіть удома;

усі документи зберігаються в одній системі, а процес стає швидшим.

Нова електронна система — це безоплатний цифровий інструмент для лікарів, адміністраторів й експертних команд, побудований на платформі Дія.Engine. Її вже використовують 23 державні установи, серед яких 11 міністерств і 12 органів виконавчої влади. На базі платформи зараз функціонує понад 40 реєстрів і систем.