- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Понад 100 тисяч українців скористалися електронною системою, яка замінила МСЕК
Більше ста тисяч українців отримали висновок електронної системи оцінювання повсякденного функціонування. Систему створили на платформі Дія.Engine та запустили в роботу з 1 січня 2025 року на заміну МСЕК.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трасформації України.
"Раніше люди, які зіткнулися із серйозними проблемами зі здоров’ям, змушені були проходити довгий і складний процес: збирати купу документів, вистоювати черги, витрачати місяці на ухвалення рішення. Стара система була непрозорою, а процес — виснажливим. Тепер усе відбувається швидше, простіше й зрозуміліше ", — заявіли у відомстві.
Наразі не потрібно жодних паперових довідок — усі документи ведуться в електронному форматі. Люди економлять свій час, адже експертна оцінка може проводитися дистанційно. Крім того, виключена складова корупції — процес автоматизований, а історія справи прозора.
Як працює система?
Лікар створює електронне направлення в системі. Експертна команда розглядає справу та ухвалює рішення в електронному форматі. Людина отримує рішення на свою електронну пошту або через лікаря.
Перевагами електронної системи є наступні моменти:
- уся інформація про роботу експертних команд доступна на публічних дашбордах МОЗ;
- усі дані захищені, історія справи фіксується в системі;
- людина може пройти оцінювання очно, дистанційно або навіть удома;
- усі документи зберігаються в одній системі, а процес стає швидшим.
Нова електронна система — це безоплатний цифровий інструмент для лікарів, адміністраторів й експертних команд, побудований на платформі Дія.Engine. Її вже використовують 23 державні установи, серед яких 11 міністерств і 12 органів виконавчої влади. На базі платформи зараз функціонує понад 40 реєстрів і систем.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні ліквідовано медико-соціальні експертні комісії та запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини. Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, хоча старі МСЕК повністю припиняють виконувати свої функції, рішення комісій, ухвалені до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними.