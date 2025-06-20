Более 1,2 млн грн убытков: на Каневском водохранилище обнаружено нарушение промыслового рыболовства

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды столичного округа зафиксировали факт нарушения природоохранного законодательства во время проведения проверки на Каневском водохранилище, Государству причинен ущерб на сумму более 1,2 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минсреды.

В ходе проводимой проверки вблизи села Луковица, Черкасской области и, было установлено, что субъект промыслового рыболовства нарушил требования подпункта 7 пункта 2 раздела ІІІ Правил промыслового рыболовства во внутренних рыбохозяйственных водных объектах, нанеся государству значительный ущерб.

По словам прессслужбы, Госэкоинспекция принимает необходимые меры для привлечения виновного к ответственности и обеспечению возмещения ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины, ведь контроль за соблюдением правил рыболовства — важная составляющая сохранения биоразнообразия и водных экосистем.

Напомним, с января-апреля 2025 года общий объем вылова рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 18 265 тонн. Больше выловили криля в Антарктике, а в водоемах Украины — карася серебристого и леща.