Понад 1,2 млн грн збитків: на Канівському водосховищі виявлено порушення промислового рибальства

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища столичного округу зафіксували факт порушення природоохоронного законодавства під час проведення перевірки на Канівському водосховищі, Державі завдано шкоди на суму понад 1,2 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міндовкілля.

У ході перевірки, яку проводили поблизу села Луковиця, Черкаської області, було встановлено, що суб’єкт промислового рибальства порушив вимоги підпункту 7 пункту 2 розділу ІІІ Правил промислового рибальства у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах, завдавши державі значних збитків.

За словами пресслужби, держекоінспекція вживає необхідних заходів для притягнення винної особи до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків, завданих рибному господарству України, адже контроль за дотриманням правил рибальства — важлива складова збереження біорізноманіття та водних екосистем.

Нагадаємо, за січень-квітень 2025 року загальний обсяг вилову риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України становив 18 265 тонн. Найбільше виловили криля в Антарктиці, а у водоймах України — карася сріблястого та ляща.