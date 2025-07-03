Более 3 тысяч клиентов уже воспользовались электронной очередью в ЦОП: как записаться онлайн

Все больше клиентов ЦОП (Центр обслуживания плательщиков) выбирают онлайн-запись, чтобы сэкономить время и заранее спланировать свой визит.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Всего с начала 2025 года для получения услуг в Центрах обслуживания плательщиков таким образом в электронную очередь заранее записалось почти 55 тысяч клиентов.

Больше всего в таких регионах:

Хмельницкая область – 16332 записи,

г. Киев – 7620,

Житомирская – 4638,

Ивано-Франковская – 4448.

Самые популярные услуги: получение карты плательщика, услуги КЭП, получение сведений по ДРФО о доходах.

Система управления очередями в ЦОП создана для обеспечения удобства и оперативности обслуживания посетителей, предотвращения их скопления, что особенно актуально в период военного положения.

Как записаться в электронную очередь в ЦОП, не выходя из дома:

онлайн на Общедоступном информационно-справочном ресурсе (ЗИР) по ссылке: tax.gov.ua/main/queue ;

tax.gov.ua/main/queue ; по телефону через Контакт-центр ДПС по номеру 0800 501 007.

Напомним, за пять месяцев 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.