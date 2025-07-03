Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

49,13

--0,28

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,55

49,35

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 3 тысяч клиентов уже воспользовались электронной очередью в ЦОП: как записаться онлайн

Центр обслуживания плательщиков
Центр обслуживания плательщиков

Все больше клиентов ЦОП (Центр обслуживания плательщиков) выбирают онлайн-запись, чтобы сэкономить время и заранее спланировать свой визит.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Всего с начала 2025 года для получения услуг в Центрах обслуживания плательщиков таким образом в электронную очередь заранее записалось почти 55 тысяч клиентов.

Больше всего в таких регионах:

  • Хмельницкая область – 16332 записи,
  • г. Киев – 7620,
  • Житомирская – 4638,
  • Ивано-Франковская – 4448.

Самые популярные услуги: получение карты плательщика, услуги КЭП, получение сведений по ДРФО о доходах.

Система управления очередями в ЦОП создана для обеспечения удобства и оперативности обслуживания посетителей, предотвращения их скопления, что особенно актуально в период военного положения.

Как записаться в электронную очередь в ЦОП, не выходя из дома:

  • онлайн на Общедоступном информационно-справочном ресурсе (ЗИР) по ссылке:   tax.gov.ua/main/queue ;
  • по телефону через Контакт-центр ДПС по номеру 0800 501 007.

Напомним, за пять месяцев 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.

Автор:
Татьяна Бессараб