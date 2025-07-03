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Более 3 тысяч клиентов уже воспользовались электронной очередью в ЦОП: как записаться онлайн
Все больше клиентов ЦОП (Центр обслуживания плательщиков) выбирают онлайн-запись, чтобы сэкономить время и заранее спланировать свой визит.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.
Всего с начала 2025 года для получения услуг в Центрах обслуживания плательщиков таким образом в электронную очередь заранее записалось почти 55 тысяч клиентов.
Больше всего в таких регионах:
- Хмельницкая область – 16332 записи,
- г. Киев – 7620,
- Житомирская – 4638,
- Ивано-Франковская – 4448.
Самые популярные услуги: получение карты плательщика, услуги КЭП, получение сведений по ДРФО о доходах.
Система управления очередями в ЦОП создана для обеспечения удобства и оперативности обслуживания посетителей, предотвращения их скопления, что особенно актуально в период военного положения.
Как записаться в электронную очередь в ЦОП, не выходя из дома:
- онлайн на Общедоступном информационно-справочном ресурсе (ЗИР) по ссылке: tax.gov.ua/main/queue ;
- по телефону через Контакт-центр ДПС по номеру 0800 501 007.
Напомним, за пять месяцев 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.