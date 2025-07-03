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Понад 3 тисяч клієнтів вже скористалися електронною чергою до ЦОП: як записатися онлайн
Все більше клієнтів ЦОП (Центр обслуговування платників) обирають онлайн-запис, щоб заощадити час і заздалегідь спланувати свій візит. З моменту запуску в кінці березня новим сервісом скористалися вже 3188 осіб.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.
Загалом з початку 2025 року для отримання послуг у Центрах обслуговування платників таким чином у електронну чергу заздалегідь записалися майже 55 тисяч клієнтів.
Найбільше у таких регіонах:
- Хмельницька область – 16332 записи,
- м. Київ – 7620,
- Житомирська – 4638,
- Івано-Франківська – 4448.
Найпопулярніші послуги: отримання картки платника, послуги КЕП, отримання відомостей з ДРФО про доходи.
Система керування чергами в ЦОП створена для забезпечення зручності та оперативності обслуговування відвідувачів, запобігання їх скупченню, що особливо актуально у період воєнного стану.
Як записатися до електронної черги у ЦОП, не виходячи з дому:
- онлайн на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) за посиланням: tax.gov.ua/main/queue;
- телефоном через Контакт-центр ДПС за номером 0800 501 007.
Нагадаємо, за п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.