Понад 3 тисяч клієнтів вже скористалися електронною чергою до ЦОП: як записатися онлайн

Все більше клієнтів ЦОП (Центр обслуговування платників) обирають онлайн-запис, щоб заощадити час і заздалегідь спланувати свій візит. З моменту запуску в кінці березня новим сервісом скористалися вже 3188 осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Загалом з початку 2025 року для отримання послуг у Центрах обслуговування платників таким чином у електронну чергу заздалегідь записалися майже 55 тисяч клієнтів.

Найбільше у таких регіонах:

Хмельницька область – 16332 записи,

м. Київ – 7620,

Житомирська – 4638,

Івано-Франківська – 4448.

Найпопулярніші послуги: отримання картки платника, послуги КЕП, отримання відомостей з ДРФО про доходи.

Система керування чергами в ЦОП створена для забезпечення зручності та оперативності обслуговування відвідувачів, запобігання їх скупченню, що особливо актуально у період воєнного стану.

Як записатися до електронної черги у ЦОП, не виходячи з дому:

онлайн на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) за посиланням: tax.gov.ua/main/queue;

tax.gov.ua/main/queue; телефоном через Контакт-центр ДПС за номером 0800 501 007.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.