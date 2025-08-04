Более 3000 рабочих, занятых на производстве истребителей Boeing, объявили забастовку: что известно

3200 членов профсоюза компании Boeing Defense в Сент-Луисе, занимающихся составлением истребителей, отклонили второе предложение о контракте с авиастроителем, регулировавшим вопросы выплат заработной платы, премиальных и норм отпусков. В понедельник, 4 августа, они объявили забастовку.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters.

В компании Boeing Defense заявили, что готовы к прекращению работы и реализуют план действий в случае непредвиденных обстоятельств, по которому планируют привлечь нештатных работников.

По данным компании, отклоненный четырехлетний контракт увеличил бы среднюю заработную плату примерно на 40% и включал бы 20% повышение общей заработной платы и премию за ратификацию в размере 5000 долларов.

Кроме того, новый контракт предполагал увеличение периодических надбавок, продолжительности отпуска и больничных.

"Мы разочарованы тем, что наши сотрудники в Сент-Луисе отклонили предложение, предполагавшее рост средней заработной платы на 40%", - заявил Дэн Джиллиан, вице-президент Boeing и генеральный менеджер предприятий.

Предложение было по сути таким же, как и первое предложение, которое было отклонено подавляющим большинством голосов неделю назад.

Глава округа 837 Том Беллинг в свою очередь отметил, что члены Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли "заслуживают контракта, отражающего их мастерство, преданность делу и важную роль, которую они играют в обороне нашей страны".

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг приуменьшил влияние забастовки: "Я бы не стал слишком беспокоиться о последствиях забастовки. Мы с этим справимся".

Рабочие в Сент-Луисе собирают истребители Boeing F-15 и F/A-18, обучающий самолет Т-7 и MQ-25 – беспилотный летательный аппарат-дозаправщик, разрабатываемый для ВМС США.

В настоящее время оборонное подразделение Boeing расширяет производственные мощности в районе Сент-Луиса для нового истребителя ВВС США F-47A после того, как оно выиграло контракт в этом году.

Напомним, в июне акции американской авиастроительной компании Boeing снизились на 8% на предрыночных торгах в США после крушения самолета Air. Индия , разбившаяся вскоре после взлета из города Ахмедабад на западе Индии.