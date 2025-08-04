Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,05

EUR

47,64

--0,10

Наличный курс:

USD

41,65

41,55

EUR

48,39

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 3000 рабочих, занятых на производстве истребителей Boeing, объявили забастовку: что известно

самолет F-15E Wasp Flight Ullswater
Истребитель компании Boeing F-15E. / Википедия

3200 членов профсоюза компании Boeing Defense в Сент-Луисе, занимающихся составлением истребителей, отклонили второе предложение о контракте с авиастроителем, регулировавшим вопросы выплат заработной платы, премиальных и норм отпусков. В понедельник, 4 августа, они объявили забастовку.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters.

В компании Boeing Defense заявили, что готовы к прекращению работы и реализуют план действий в случае непредвиденных обстоятельств, по которому планируют привлечь нештатных работников.

По данным компании, отклоненный четырехлетний контракт увеличил бы среднюю заработную плату примерно на 40% и включал бы 20% повышение общей заработной платы и премию за ратификацию в размере 5000 долларов.

Кроме того, новый контракт предполагал увеличение периодических надбавок, продолжительности отпуска и больничных.

"Мы разочарованы тем, что наши сотрудники в Сент-Луисе отклонили предложение, предполагавшее рост средней заработной платы на 40%", - заявил Дэн Джиллиан, вице-президент Boeing и генеральный менеджер предприятий.

Предложение было по сути таким же, как и первое предложение, которое было отклонено подавляющим большинством голосов неделю назад.

Глава округа 837 Том Беллинг в свою очередь отметил, что члены Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли "заслуживают контракта, отражающего их мастерство, преданность делу и важную роль, которую они играют в обороне нашей страны".

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг приуменьшил влияние забастовки: "Я бы не стал слишком беспокоиться о последствиях забастовки. Мы с этим справимся".

Рабочие в Сент-Луисе собирают истребители Boeing F-15 и F/A-18, обучающий самолет Т-7 и MQ-25 – беспилотный летательный аппарат-дозаправщик, разрабатываемый для ВМС США.

В настоящее время оборонное подразделение Boeing расширяет производственные мощности в районе Сент-Луиса для нового истребителя ВВС США F-47A после того, как оно выиграло контракт в этом году.

Напомним, в июне акции американской авиастроительной компании Boeing снизились на 8% на предрыночных торгах в США после крушения самолета Air. Индия , разбившаяся вскоре после взлета из города Ахмедабад на западе Индии.

Автор:
Татьяна Ковальчук