Понад 3000 робітників, зайнятих на виробництві винищувачів Boeing, оголосили страйк: що відомо

3200 членів профспілки компанії Boeing Defense в Сент-Луїсі, які займаються складанням винищувачів, відхилили другу пропозицію про контракт із авіабудівником, який регулював питання виплат заробітної плати, преміальних та норми відпусток. У понеділок, 4 серпня, вони оголосили страйк.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

У компанії Boeing Defense заявили, що готові до припинення роботи та реалізують план дій на випадок непередбачених обставин, за яким планують залучити нештатних працівників.

За даними компанії, відхилений чотирирічний контракт збільшив би середню заробітну плату приблизно на 40% і включав би 20% підвищення загальної заробітної плати та премію за ратифікацію в розмірі 5000 доларів.

Крім того, новий контракт передбачав збільшення періодичних надбавок, тривалості відпустки і лікарняних.

"Ми розчаровані тим, що наші співробітники в Сент-Луїсі відхилили пропозицію, що передбачала зростання середньої заробітної плати на 40%", — заявив Ден Джилліан, віце-президент Boeing і генеральний менеджер підприємств.

Пропозиція була по суті такою ж, як і перша пропозиція, яка була відхилена переважною більшістю голосів тиждень тому.

Глава округу 837 Том Беллінг у свою чергу зазначив, що члени Міжнародної асоціації машиністів і працівників аерокосмічної галузі "заслуговують на контракт, який відображає їхню майстерність, відданість справі та важливу роль, яку вони грають в обороні нашої країни".

Генеральний директор Boeing Келлі Ортберг применшив вплив страйку: "Я б не став надто перейматися наслідками страйку. Ми з цим впораємося".

Робочі у Сент-Луїсі збирають винищувачі Boeing F-15 та F/A-18, навчальний літак Т-7 та MQ-25 – безпілотний літальний апарат-дозаправник, що розробляється для ВМС США.

Наразі оборонний підрозділ Boeing розширює виробничі потужності в районі Сент-Луїса для нового винищувача ВПС США F-47A, після того, як він виграв контракт цього року.

Нагадаємо, у червні акції американської авіабудівної компанії Boeing знизилися на 8% на передринкових торгах у США після катастрофи літака Air India, що розбився невдовзі після зльоту з міста Ахмедабад на заході Індії. На борту перебувало 242 людини.