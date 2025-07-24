Более 400 млн грн инвестиций: в Закарпатье открыли завод сдобной выпечки глубокой заморозки

В городе Хуст Закарпатской области компания Bakery Food Investment открыла новый завод по производству сдобной выпечки глубокой заморозки. На строительство предприятия инвестировано более 400 млн грн, в настоящее время запущена первая из пяти запланированных производственных линий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Bakery Food Investment.

Новый завод в Закарпатье

В городе Хуст на Закарпатье официально открылся новый завод по производству сдобной выпечки глубокой заморозки. Компания принадлежит компании Bakery Food Investment и является частью стратегии расширения и повышения качества продукции. В перспективе предусмотрен запуск шести автоматизированных линий, создание до 500 новых рабочих мест, а также расширение зоны подвоза персонала до 70 км.

Завод оснащен современным оборудованием и будет специализироваться на выпуске сдобной выпечки.

Кроме развития производства компания планирует активное партнерство с местными учреждениями профессионального образования для подготовки новых кадров и формирования стабильного кадрового резерва в регионе.

О Bakery Food Investment

Bakery Food Investment – один из ведущих украинских производителей замороженных хлебобулочных изделий. Продукция компании представлена на отечественном рынке и экспортируется в 15 стран, включая США, Грузию, Турцию и ряд европейских государств.

Компания работает с 2004 года, начав свою деятельность по франчайзинговой сети под брендом "Форнетти", которая охватывала около 850 пекарен по всей Украине. Первый завод BFI расположен в Черниговской области.

Напомним, компания NovaSklo планирует приступить к строительству завода по производству флоат-стекла в Киевской области в марте 2026 года.