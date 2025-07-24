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Более 400 млн грн инвестиций: в Закарпатье открыли завод сдобной выпечки глубокой заморозки
В городе Хуст Закарпатской области компания Bakery Food Investment открыла новый завод по производству сдобной выпечки глубокой заморозки. На строительство предприятия инвестировано более 400 млн грн, в настоящее время запущена первая из пяти запланированных производственных линий.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Bakery Food Investment.
Новый завод в Закарпатье
В городе Хуст на Закарпатье официально открылся новый завод по производству сдобной выпечки глубокой заморозки. Компания принадлежит компании Bakery Food Investment и является частью стратегии расширения и повышения качества продукции. В перспективе предусмотрен запуск шести автоматизированных линий, создание до 500 новых рабочих мест, а также расширение зоны подвоза персонала до 70 км.
Завод оснащен современным оборудованием и будет специализироваться на выпуске сдобной выпечки.
Кроме развития производства компания планирует активное партнерство с местными учреждениями профессионального образования для подготовки новых кадров и формирования стабильного кадрового резерва в регионе.
О Bakery Food Investment
Bakery Food Investment – один из ведущих украинских производителей замороженных хлебобулочных изделий. Продукция компании представлена на отечественном рынке и экспортируется в 15 стран, включая США, Грузию, Турцию и ряд европейских государств.
Компания работает с 2004 года, начав свою деятельность по франчайзинговой сети под брендом "Форнетти", которая охватывала около 850 пекарен по всей Украине. Первый завод BFI расположен в Черниговской области.
Напомним, компания NovaSklo планирует приступить к строительству завода по производству флоат-стекла в Киевской области в марте 2026 года.