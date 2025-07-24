Понад 400 млн грн інвестицій: на Закарпатті відкрили завод здобної випічки глибокого заморожування

У місті Хуст Закарпатської області компанія Bakery Food Investment відкрила новий завод із виробництва здобної випічки глибокого заморожування. На будівництво підприємства інвестовано понад 400 млн грн, наразі запущена перша з п’яти запланованих виробничих ліній.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Bakery Food Investment.

Новий завод на Закарпатті

У місті Хуст на Закарпатті офіційно відкрився новий завод із виробництва здобної випічки глибокого заморожування. Підприємство належить компанії Bakery Food Investment та є частиною стратегії розширення і підвищення якості продукції.

Завод оснащений сучасним обладнанням і спеціалізуватиметься на випуску здобної випічки. У перспективі передбачено запуск шести автоматизованих ліній, створення до 500 нових робочих місць, а також розширення зони підвезення персоналу до 70 км.

Окрім розвитку виробництва, компанія планує активне партнерство з місцевими закладами професійної освіти для підготовки нових кадрів і формування стабільного кадрового резерву в регіоні.

Про Bakery Food Investment

Bakery Food Investment — один із провідних українських виробників заморожених хлібобулочних виробів. Продукція компанії представлена на вітчизняному ринку та експортується до 15 країн, включаючи США, Грузію, Туреччину та низку європейських держав.

Компанія працює з 2004 року, розпочавши свою діяльність із франчайзингової мережі під брендом "Форнетті", яка охоплювала близько 850 пекарень по всій Україні. Перший завод BFI розташований у Чернігівській області.

Нагадаємо, компанія NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву флоат-скла в Київській області в березні 2026 року.