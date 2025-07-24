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Понад 400 млн грн інвестицій: на Закарпатті відкрили завод здобної випічки глибокого заморожування
У місті Хуст Закарпатської області компанія Bakery Food Investment відкрила новий завод із виробництва здобної випічки глибокого заморожування. На будівництво підприємства інвестовано понад 400 млн грн, наразі запущена перша з п’яти запланованих виробничих ліній.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Bakery Food Investment.
Новий завод на Закарпатті
У місті Хуст на Закарпатті офіційно відкрився новий завод із виробництва здобної випічки глибокого заморожування. Підприємство належить компанії Bakery Food Investment та є частиною стратегії розширення і підвищення якості продукції.
Завод оснащений сучасним обладнанням і спеціалізуватиметься на випуску здобної випічки. У перспективі передбачено запуск шести автоматизованих ліній, створення до 500 нових робочих місць, а також розширення зони підвезення персоналу до 70 км.
Окрім розвитку виробництва, компанія планує активне партнерство з місцевими закладами професійної освіти для підготовки нових кадрів і формування стабільного кадрового резерву в регіоні.
Про Bakery Food Investment
Bakery Food Investment — один із провідних українських виробників заморожених хлібобулочних виробів. Продукція компанії представлена на вітчизняному ринку та експортується до 15 країн, включаючи США, Грузію, Туреччину та низку європейських держав.
Компанія працює з 2004 року, розпочавши свою діяльність із франчайзингової мережі під брендом "Форнетті", яка охоплювала близько 850 пекарень по всій Україні. Перший завод BFI розташований у Чернігівській області.
Нагадаємо, компанія NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву флоат-скла в Київській області в березні 2026 року.