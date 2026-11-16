Более 50 человек одновременно: в Киеве устанавливают новое укрытие прямо на остановке

В Деснянском районе Киева устанавливают новое мобильное укрытие на остановке общественного транспорта "Торгово-развлекательный комплекс". Сооружение расположено в направлении правого берега и сможет одновременно вместить более 50 человек.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Укрытие изготовлено из железобетонных конструкций. Площадь основного помещения составляет не менее 30 кв. м из расчета 0,6 кв. м на одного человека. Общая емкость сооружения превышает 50 человек, для посетителей предусмотрено 49 мест для сидения.

По словам исполняющей обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяны Тараско, сооружение оборудуют с учетом требований безбарьерности. В частности, в ней предусмотрены места для маломобильных групп населения, в том числе три места для людей, пользующихся колесными креслами. С обеих сторон укрытия обустроены входы с пандусами.

Также в помещении предусмотрены освещение, вентиляция и система видеонаблюдения. В тамбурах разместят огнетушители.

Мобильное укрытие изготовлено в соответствии с требованиями ДСТУ 9329:2025 "Первоначальные (мобильные) укрытия. Основные параметры и методы испытаний" и других действующих нормативных документов Украины.

Всего КП "Киевпасстранс" планирует за свой счет установить 14 первичных мобильных укрытий. Их будут размещать, в частности, на остановках наземного общественного транспорта, где потребность в таких сооружениях является первоочередной.

Напомним, во всех объектах фонда защитных сооружений Украины в целом может одновременно укрыться примерно 55% населения страны.