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Понад 50 людей одночасно: у Києві встановлюють нове укриття просто на зупинці

укриття
Київпастранс встановлює укриття на зупинках

У Деснянському районі Києва встановлюють нове мобільне укриття на зупинці громадського транспорту “Торговельно-розважальний комплекс”. Споруда розташована в напрямку правого берега та зможе одночасно вмістити понад 50 людей. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Укриття виготовлене із залізобетонних конструкцій. Площа основного приміщення становить щонайменше 30 кв. м із розрахунку 0,6 кв. м на одну людину. Загальна місткість споруди перевищує 50 осіб, для відвідувачів передбачено 49 місць для сидіння.

За словами виконувачки обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяни Тараско, споруду обладнають з урахуванням вимог безбар'єрності. Зокрема, у ній передбачено місця для маломобільних груп населення, зокрема три місця для людей, які користуються кріслами колісними. З обох боків укриття облаштовані входи з пандусами.

Також у приміщенні передбачені освітлення, вентиляція та система відеоспостереження. У тамбурах розмістять вогнегасники.

Мобільне укриття виготовлене відповідно до вимог ДСТУ 9329:2025 "Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробувань" та інших чинних нормативних документів України.

Загалом КП "Київпастранс" планує власним коштом встановити 14 первинних мобільних укриттів. Їх розміщуватимуть, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту, де потреба в таких спорудах є першочерговою.

Фото 2 — Понад 50 людей одночасно: у Києві встановлюють нове укриття просто на зупинці

Нагадаємо, в усіх об'єктах фонду захисних споруд України наразі загалом може одночасно укритися приблизно 55% населення країни.

Автор:
Ольга Опенько

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