НЭК "Укрэнерго" инициирует существенное расширение государственной поддержки возобновляемой энергетики в 2027 году. В частности, компания предлагает увеличить квоту для ветровых электростанций (ВЭС) на "зеленых" аукционах в 2,3 раза – со 173 МВт до 400 МВт.

Как пишет Dilo, об этом во время выступления на ELENERGY Expo&Summit сообщил начальник департамента стратегического планирования и аналитики НЭК "Укрэнерго" Александр Мартынюк, передает ExPro.

В целом оператор энергосистемы предлагает установить годовую квоту поддержки на 2027 год на уровне 560 МВт против действующих 284 МВт. Помимо ветровой генерации планируется вдвое увеличить квоту для солнечных электростанций с системами накопления энергии — с 30 МВт до 60 МВт.

Как пояснил Александр Мартынюк, предложения сформированы с учетом прогнозируемых потребностей украинской энергосистемы, темпов развития "зеленой" генерации и результатов оценки достаточности генерирующих мощностей.

Прогноз развития ветроэнергетики в Украине

По ускоренному сценарию Отчета по оценке соответствия генерирующих мощностей установленная мощность ветровых электростанций в Украине имеет потенциал к стремительному росту:

в 2027 году – до 1, 5 ГВт;

в 2029 году - до 3, 15 ГВт;

в 2031 году – до 4, 7 ГВт;

к 2035 году – до 6, 5 ГВт.

В компании отмечают, что расширение квот на "зеленых" аукционах позволит привлечь инвестиции и выйти на эти прогнозные показатели в ближайшее десятилетие.

Ранее сообщалось, что в Украине прошел аукцион по распределению квоты поддержки на 700 МВт для развития ветровой генерации. Участие в торгах приняли девять компаний, подавших 93 предложения с суммарной заявленной мощностью 1218,1 МВт.