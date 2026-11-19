НЕК “Укренерго” ініціює суттєве розширення державної підтримки відновлюваної енергетики у 2027 році. Зокрема, компанія пропонує збільшити квоту для вітрових електростанцій (ВЕС) на “зелених” аукціонах у 2,3 раза — зі 173 МВт до 400 МВт.

Як пише Dilo, про це під час виступу на ELENERGY Expo&Summit повідомив начальник департаменту стратегічного планування та аналітики НЕК "Укренерго" Олександр Мартинюк, передає ExPro.

Загалом оператор енергосистеми пропонує встановити річну квоту підтримки на 2027 рік на рівні 560 МВт проти чинних 284 МВт. Окрім вітрової генерації, планується вдвічі збільшити квоту для сонячних електростанцій із системами накопичення енергії — із 30 МВт до 60 МВт.

Як пояснив Олександр Мартинюк, пропозиції сформовані з урахуванням прогнозованих потреб української енергосистеми, темпів розвитку "зеленої" генерації та результатів оцінки достатності генеруючих потужностей.

Прогноз розвитку вітроенергетики в Україні

За прискореним сценарієм Звіту з оцінки відповідності генеруючих потужностей, встановлена потужність вітрових електростанцій в Україні має потенціал до стрімкого зростання:

у 2027 році — до 1, 5 ГВт;

у 2029 році — до 3, 15 ГВт;

у 2031 році — до 4, 7 ГВт;

до 2035 року — до 6, 5 ГВт.

У компанії зазначають, що розширення квот на "зелених" аукціонах дозволить залучити інвестиції та вийти на ці прогнозні показники у найближче десятиліття.

Раніше повідомлялося, що в Україні відбувся аукціон з розподілу квоти підтримки на 700 МВт для розвитку вітрової генерації. Участь у торгах взяли дев’ять компаній, які подали 93 пропозиції із сумарною заявленою потужністю 1218,1 МВт.