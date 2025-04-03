БпЛА, водители, стрелки: какие военные специальности выбирают добровольцы

Минобороны Украины проанализировало выбор военных специальностей среди добровольцев, обратившихся в центры рекрутинга. Наибольший спрос – на операторов БпЛА, водителей и стрелков.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Какие самые востребованные специальности

С момента открытия первого рекрутингового центра в феврале 2024 г. наибольший интерес среди добровольцев вызвали специальности, связанные с БпЛА. Это направление выбрали 16% кандидатов, уже присоединившихся к подразделениям Сил обороны Украины.

Вторыми по популярности стали водители (15%), а третью позицию заняли стрелковые специальности (14%).

Штабные должности получили 9% претендентов, в то время как а ртиллерию и связь, в частности киберсвязь, избрали по 6% новобранцев.

Еще 5% тех, кто оформлял документы через центры рекрутинга, предпочли медицинские специальности, среди которых боевые медики, фельдшеры, медсестры и врачи.

В целом перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, завершивших оформление в Сила обороны Украины через центры рекрутинга.

О центрах рекрутинга

В Украине действуют 49 рекрутинговых центров украинской армии, среди которых есть и один онлайн-центр. Большинство из них расположены в помещениях ЦНАПов, где каждый желающий может получить консультацию по вступлению в Сил обороны Украины с соблюдением принципа конфиденциальности.

Важно, что в этих центрах запрещается проводить мобилизационные мероприятия и вручать повестки представителями оповещения.

Заметим, доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, осталась неизменной и составляет 21%.