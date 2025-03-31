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Центри рекрутингу армії зафіксували 1 523 звернення за тиждень: скільки серед них жінок-кандидатів
Минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулося 1 523 громадянина, що стало другим найвищим тижневим показником з початку року. Частка жінок, що звернулися до центрів рекрутингу, залишилася незмінною і становить 21% від загальної кількості наданих консультацій.
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Основні цифри
Найбільше звернень за один тиждень було зафіксовано у лютому – 1 808. У березні загалом було надано 4 942 консультації.
З початку роботи першого центру рекрутингу загальна кількість звернень склала 48 406.
Минулого тижня 215 громадян вирішили приєднатися до Сил оборони України. Таким чином, у березні цей показник склав 884 особи, а загальна кількість кандидатів з початку роботи першого центру рекрутингу української армії досягла 9 765.
Частка жінок, що звернулися до центрів рекрутингу, залишилася незмінною і становить 21% від загальної кількості наданих консультацій. Найбільш активно військовою службою цікавляться мешканки Чернівецької (частка 43%), Хмельницької (39%) та Вінницької (37%) областей.
Що відомо про Центр рекрутингу
Центр рекрутингу української армії — пілотний проєкт Міністерства оборони України, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу.Тут рекрутери надають інформацію щодо вакансій, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі.
В Україні функціонує 49 рекрутингових центрів української армії, серед яких є один онлайн-центр. Більшість з них розташовані в приміщеннях ЦНАПів. Фахівці центрів надають консультації з дотриманням умов конфіденційності.
Центр рекрутингу пропонує вакансії у ЗСУ і поступово розширює перелік на всі Сили безпеки та оборони України.
Нагадаємо, контракт для новобранців віком від 18 до 25 років пропонує виплату 1 000 000 грн, проте гроші обіцяють виплачувати не одним чеком, а частинами. Це справді вагома мотивація для молоді, яка йде в супроводі з іншими соціальними вигодами.