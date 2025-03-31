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Центры рекрутинга армии зафиксировали более 1500 обращений за неделю: сколько среди них женщин-кандидатов
На прошлой неделе в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1523 гражданина, что стало вторым самым высоким недельным показателем с начала года. Доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, осталась неизменной и составляет 21% от общего количества предоставленных консультаций.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Основные цифры
Больше всего обращений за одну неделю было зафиксировано в феврале – 1808. В марте было предоставлено 4942 консультации.
С начала работы первого центра рекрутинга общее количество обращений составило 48 406.
На прошлой неделе 215 граждан решили присоединиться к Силам обороны Украины. Таким образом, в марте этот показатель составил 884 человека, а общее количество кандидатов с начала работы первого центра рекрутинга украинской армии достигло 9 765 человек.
Доля обратившихся в центры рекрутинга женщин осталась неизменной и составляет 21% от общего количества предоставленных консультаций. Наиболее активно военной службой интересуются жители Черновицкой (доля 43%), Хмельницкой (39%) и Винницкой (37%) областей.
Что известно о Центре рекрутинга
Центр рекрутинга украинской армии — пилотный проект Министерства обороны Украины, призванный построить прозрачную и эффективную модель привлечения граждан на военную службу. Здесь рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, а также сопровождают кандидата на пути к назначению на должность в военном подразделении.
В Украине функционирует 49 рекрутинговых центров украинской армии, среди которых один онлайн-центр. Большинство из них расположены в помещениях ЦНАПов. Специалисты центров предоставляют консультации по соблюдению условий конфиденциальности.
Центр рекрутинга предлагает вакансии в ВСУ и постепенно расширяет список всех сил безопасности и обороны Украины.
Напомним, контракт для новобранцев в возрасте от 18 до 25 лет предлагает выплату 1000000 грн, однако деньги обещают выплачивать не одним чеком, а частями. Это действительно веская мотивация для молодежи, которая идет в сопровождении с другими социальными выгодами.