Центры рекрутинга армии зафиксировали более 1500 обращений за неделю: сколько среди них женщин-кандидатов

На прошлой неделе в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1523 гражданина, что стало вторым самым высоким недельным показателем с начала года. Доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, осталась неизменной и составляет 21% от общего количества предоставленных консультаций.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основные цифры

Больше всего обращений за одну неделю было зафиксировано в феврале – 1808. В марте было предоставлено 4942 консультации.

С начала работы первого центра рекрутинга общее количество обращений составило 48 406.

На прошлой неделе 215 граждан решили присоединиться к Силам обороны Украины. Таким образом, в марте этот показатель составил 884 человека, а общее количество кандидатов с начала работы первого центра рекрутинга украинской армии достигло 9 765 человек.

Доля обратившихся в центры рекрутинга женщин осталась неизменной и составляет 21% от общего количества предоставленных консультаций. Наиболее активно военной службой интересуются жители Черновицкой (доля 43%), Хмельницкой (39%) и Винницкой (37%) областей.

Что известно о Центре рекрутинга

Центр рекрутинга украинской армии — пилотный проект Министерства обороны Украины, призванный построить прозрачную и эффективную модель привлечения граждан на военную службу. Здесь рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, а также сопровождают кандидата на пути к назначению на должность в военном подразделении.

В Украине функционирует 49 рекрутинговых центров украинской армии, среди которых один онлайн-центр. Большинство из них расположены в помещениях ЦНАПов. Специалисты центров предоставляют консультации по соблюдению условий конфиденциальности.

Центр рекрутинга предлагает вакансии в ВСУ и постепенно расширяет список всех сил безопасности и обороны Украины.

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