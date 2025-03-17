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В центры рекрутинга обратились 45 тысяч человек: какие регионы в лидерах
По данным Минобороны, общее количество обращений в центры рекрутинга украинской армии достигло 45 657 от заинтересованных в службе в ВСУ лиц. За предыдущую неделю обратилось 1 086 человек. Пятую часть всех обращений составляют обращения женщин.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Сейчас уже 9379 кандидатов начали процесс оформления на военную службу. В частности, за прошедшую неделю – это 216 человек. Доля женщин, обращающихся в центры рекрутинга, сохраняется на уровне 21%. Наибольшая часть кандидаток – в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Это 44%, 39% и 38% соответственно.
В Украине уже работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Наиболее активны жители Киева и Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Запорожской областей.
Центры преимущественно расположены в помещениях ЦНАП. Их специалисты предоставляют конфиденциальные консультации, а на их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.
Напомним, контракт для новобранцев от 18 до 25 лет предлагает выплату 1 000 000 грн, однако деньги обещают выплачивать не одним чеком, а частями. Впрочем, в Минобороны подчеркивают, что вместе с "боевыми" общая сумма доплат может составить до 2 млн грн в год. Это действительно веская мотивация для молодежи, которая идет в сопровождении с другими социальными выгодами.