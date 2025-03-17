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До центрів рекрутингу вже звернулись 45 тисяч осіб: які регіони в лідерах
За даними Міноборони, загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії досягла 45 657 від зацікавлених у службі в ЗСУ осіб. За за попередній тиждень звернулося 1 086 осіб. П’яту частину всіх звернень складають звернення жінок.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Наразі вже 9 379 кандидатів розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, з минулий тиждень – це 216 осіб. Частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%. Найбільша частка кандидаток – у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Це 44%, 39% та 38% відповідно.
В Україні вже працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Найбільш активні мешканці Києва та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.
Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Їхні фахівці надають конфіденційні консультації, а на їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.
Нагадаємо, контракт для новобранців віком від 18 до 25 років пропонує виплату 1 000 000 грн, проте гроші обіцяють виплачувати не одним чеком, а частинами. Втім, в Міноборони наголошують, що разом з "бойовими" загальна сума доплат може сягнути до 2 млн грн за рік. Це справді вагома мотивація для молоді, яка йде в супроводі з іншими соціальними вигодами.