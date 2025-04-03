БпЛА, водії, стрільці: які військові спеціальності обирають добровольці

Міноборони України проаналізувало вибір військових спеціальностей серед добровольців, які звернулися до центрів рекрутингу. Найбільший попит – на операторів БпЛА, водіїв та стрільців.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Які найзатребуваніші спеціальності

З моменту відкриття першого рекрутингового центру у лютому 2024 року найбільший інтерес серед добровольців викликали спеціальності, пов’язані з БпЛА. Цей напрямок обрали 16% кандидатів, які вже приєдналися до підрозділів Сил оборони України.

Другими за популярністю стали водії (15%), а третю позицію зайняли стрілецькі спеціальності (14%).

Штабні посади отримали 9% претендентів, тоді як артилерію та зв’язок, зокрема кіберзв’язок, обрали по 6% новобранців.

Ще 5% тих, хто оформлював документи через центри рекрутингу, віддали перевагу медичним спеціальностям, серед яких бойові медики, фельдшери, медсестри та лікарі.

Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу.

Про центри рекрутингу

В Україні діють 49 рекрутингових центрів української армії, серед яких є й один онлайн-центр. Більшість із них розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де кожен охочий може отримати консультацію щодо вступу до Сил оборони України з дотриманням принципу конфіденційності.

Важливо, що в цих центрах заборонено проводити мобілізаційні заходи та вручати повістки представниками оповіщення.

Зауважимо, частка жінок, що звернулися до центрів рекрутингу, залишилася незмінною і становить 21%.