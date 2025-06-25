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"Будем работать дальше": Зеленский рассказал о встрече с Трампом на саммите НАТО (ФОТО)

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, флаг США, флаг Украины
Зеленский провел встречу с Трампом. Фото: Zelenskiy_official

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге. Главы государств обсудили ситуацию на поле боя и закупку американских систем ПВО для защиты украинских территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Украины.

Фото 2 — "Будем работать дальше": Зеленский рассказал о встрече с Трампом на саммите НАТО (ФОТО)

"С президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего, закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга", — сообщил Зеленский.

Фото 3 — "Будем работать дальше": Зеленский рассказал о встрече с Трампом на саммите НАТО (ФОТО)

Он также рассказал Трампу и о том, как прошли встречи с представителями РФ в Стамбуле и обмены пленными и погибшими.

"Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных", — отметил президент Украины.

Кроме того, президенты говорили о ситуации в поле боя. Владимир Зеленский заметил, что "Путин точно не побеждает" и представил Дональду Трампу фактаж того, что реально происходит на фронте.

Глава нашего государства также поблагодарил президента США за встречу и поддержку: "Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше".

Напомним, Зеленский провел с Трампом почти часовой разговор на полях саммита НАТО.

Автор:
Татьяна Ковальчук