"Будем работать дальше": Зеленский рассказал о встрече с Трампом на саммите НАТО (ФОТО)

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге. Главы государств обсудили ситуацию на поле боя и закупку американских систем ПВО для защиты украинских территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Украины.

"С президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего, закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга", — сообщил Зеленский.

Он также рассказал Трампу и о том, как прошли встречи с представителями РФ в Стамбуле и обмены пленными и погибшими.

"Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных", — отметил президент Украины.

Кроме того, президенты говорили о ситуации в поле боя. Владимир Зеленский заметил, что "Путин точно не побеждает" и представил Дональду Трампу фактаж того, что реально происходит на фронте.

Глава нашего государства также поблагодарил президента США за встречу и поддержку: "Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше".

Напомним, Зеленский провел с Трампом почти часовой разговор на полях саммита НАТО.