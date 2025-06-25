Зеленский провел с Трампом почти часовой разговор на полях саммита НАТО

В среду, 25 июня, в рамках саммита НАТО в Гааге состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры продолжались около 50 минут.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Общественное.

Встреча Зеленского и Трампа

Как сообщает пресс-служба президента Украины, встреча Зеленского с президентом Трампом была длительной и содержательной. Лидеры обсудили все ключевые вопросы, в частности, пути достижения прекращения огня, установления справедливого мира и защиты гражданского населения.

В сообщении подчеркивается признательность Соединенным Штатам за внимание к ситуации в Украине и готовность содействовать приближению мира. Детали переговоров обещают обнародовать впоследствии.

Накануне издание Politico, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщило о намерении Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО. Отмечалось, что этот разговор должен был состояться на фоне уменьшения международного внимания к войне в Украине из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Что известно о встрече президентов в Риме

В апреле 2025 года состоялась официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Тогда стороны обсудили неотложные вопросы безопасности, поддержку Украины со стороны США, а также возможные пути достижения мира.

Во время последней короткой встречи в Риме перед церемонией прощания с Папой Римским Зеленский еще раз подчеркнул стремление Украины к немедленному и безусловному прекращению огня. Он отметил, что Россия, к сожалению, не демонстрирует аналогичную готовность к миру. Президент также призвал Трампа не упускать возможность способствовать установлению мира.

В ответ Дональд Трамп в социальных сетях выразил резкое осуждение действий президента РФ Владимира Путина, обвинив его в провоцировании дальнейшей эскалации конфликта. Это стало самым сильным публичным замечанием Трампа в адрес российского лидера за все время его пребывания в должности.

Как сообщалось, в Гааге прошел саммит НАТО, в ходе которого обсудили три ключевых вопроса: увеличение оборонных расходов, усиление оборонной промышленности в странах-членах альянса и продолжение поддержки Украины. В итоговой декларации, принятой 25 июня, лидеры НАТО признали Россию угрозой евроатлантической безопасности и утвердили план постепенного увеличения оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.