Зеленський провів із Трампом майже годинну розмову на полях саміту НАТО

У середу, 25 червня, в межах саміту НАТО в Гаазі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Переговори тривали приблизно 50 хвилин.

Як пише Delo.ua, про це інформує Суспільне.

Зустріч Зеленського і Трампа

Як повідомляє пресслужба президента України, зустріч Зеленського з президентом Трампом була тривалою та змістовною. Лідери обговорили всі ключові питання, зокрема шляхи досягнення припинення вогню, встановлення справедливого миру та захисту цивільного населення.

У повідомленні підкреслюється вдячність Сполученим Штатам за увагу до ситуації в Україні та готовність сприяти наближенню миру. Деталі перемовин обіцяють оприлюднити згодом.

Напередодні видання Politico, посилаючись на джерело в Білому домі, повідомило про намір Дональда Трампа провести зустріч із Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО. Зазначалося, що ця розмова мала відбутися на тлі зменшення міжнародної уваги до війни в Україні через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Що відомо про зустріч президентів у Римі

У квітні 2025 року відбулася офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Тоді сторони обговорили нагальні питання безпеки, підтримку України з боку США, а також можливі шляхи досягнення миру.

Під час останньої короткої зустрічі у Римі, перед церемонією прощання з Папою Римським, Зеленський ще раз підкреслив прагнення України до негайного та безумовного припинення вогню. Він зазначив, що Росія, на жаль, не демонструє аналогічної готовності до миру. Президент також закликав Трампа не втрачати можливість сприяти встановленню миру.

У відповідь Дональд Трамп у соціальних мережах висловив різке засудження дій президента РФ Володимира Путіна, звинувативши його у провокуванні подальшої ескалації конфлікту. Це стало найсильнішим публічним зауваженням Трампа на адресу російського лідера за весь час його перебування на посаді.

Як повідомлялося, у Гаазі пройшов саміт НАТО, під час якого обговорили три ключові питання: збільшення оборонних витрат, посилення оборонної промисловості в країнах-членах альянсу та продовження підтримки України. У підсумковій декларації, ухваленій 25 червня, лідери НАТО визнали Росію загрозою євроатлантичній безпеці та затвердили план поступового збільшення оборонних видатків до 5% ВВП до 2035 року.