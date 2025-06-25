"Будемо працювати далі": Зеленський розповів про зустріч з Трампом на саміті НАТО (ФОТО)

25 червня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі. Глави держав обговорили ситуацію на полі бою і закупівлю американських систем ППО для захисту українських територій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис президента України.

"З президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного", — повідомив Зеленський.

Він також розповів Трампу і про те, як пройшли зустрічі з представниками РФ в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими.

"Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних", — зазначив президент України.

Крім того, президенти говорили про ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський зауважив, що "Путін точно не перемагає" і представив Дональду Трампу фактаж того, що реально відбувається на фронті.

Глава нашої держави також подякував президенту США за зустріч і підтримку: "Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі".

Нагадаємо, Зеленський провів із Трампом майже годинну розмову на полях саміту НАТО.