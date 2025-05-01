Бывшее руководство АРМА и СЕТАМ будут судить за коррупционные схемы с активами

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование и передали в суд дело по масштабным злоупотреблениям при реализации арестованного имущества, переданного в управление Агентству по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА).

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

На скамье подсудимых окажутся 11 человек, среди которых эксдиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, бывший глава АРМА Антон Янчук (2016–2019 гг.) и начальник одного из управлений центрального аппарата АРМА. Все они, по данным следствия, входили в состав организованной преступной группы, действовавшей несколько лет.

Следствие установило, что в 2017–2018 годах организатор схемы, оказавший значительное влияние на формирование государственной политики в сфере управления арестованным имуществом, разработал план масштабного хищения активов.

Его суть заключалась в полном контроле над процессом – от момента передачи имущества в АРМА до его реализации по заниженным ценам через подконтрольную торговую площадку. В конкурсе на определение такой площадки были искусственно созданы условия, в которых победить могла только одна структура — государственное предприятие "СЕТАМ".

Благодаря принятию "нужной" нормативной базы и заговору с ключевыми должностными лицами АРМА, в том числе главой агентства, группа смогла несколько раз реализовать схему на практике.

За 2019 год было проведено по меньшей мере четыре масштабных махинации:

продано три земельных участка в Одесской области в 18 раз дешевле рыночной стоимости;

реализовано 2,6 тыс. тонн речного песка в Киевской области — в 6 раз дешевле;

свыше 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в пять раз ниже рыночной цены;

зерновые, крупяные и масличные культуры — в четыре раза дешевле рынка.

По результатам судебных экспертиз, общая сумма нанесенного государству ущерба превысила 440 миллионов гривен. Все материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.

Также АРМА выявило недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.