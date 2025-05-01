Колишнє керівництво АРМА та СЕТАМ судитимуть за корупційні схеми з активами

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування і передали до суду справу щодо масштабних зловживань під час реалізації арештованого майна, переданого в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів України (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

На лаві підсудних опиняться 11 осіб, серед яких — ексдиректор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишнев, колишній голова АРМА Антон Янчук (2016–2019 рр.) та начальник одного з управлінь центрального апарату АРМА. Усі вони, за даними слідства, входили до складу організованої злочинної групи, яка діяла упродовж кількох років.

Слідство встановило, що у 2017–2018 роках організатор схеми, який мав значний вплив на формування державної політики у сфері управління арештованим майном, розробив план масштабного розкрадання активів.

Його суть полягала в повному контролі над процесом — від моменту передачі майна в АРМА до його реалізації за заниженими цінами через підконтрольний торгівельний майданчик. У конкурсі на визначення такого майданчика було штучно створено умови, в яких перемогти могла лише одна структура — державне підприємство "СЕТАМ".

Завдяки ухваленню "потрібної" нормативної бази і змові з ключовими посадовцями АРМА, в тому числі головою агентства, група змогла кілька разів реалізувати схему на практиці.

За 2019 рік було проведено щонайменше чотири масштабні махінації:

продано три земельні ділянки на Одещині в 18 разів дешевше за ринкову вартість;

реалізовано 2,6 тис. тонн річкового піску на Київщині — у 6 разів дешевше;

понад 4,5 тис. тонн карбаміду — майже в п’ять разів нижче ринкової ціни;

зернові, круп’яні та олійні культури — учетверо дешевше за ринок.

За результатами судових експертиз, загальна сума завданих державі збитків перевищила 440 мільйонів гривень. Всі матеріали справи вже передано до суду для розгляду по суті.

Також АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.