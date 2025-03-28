Частные компании смогут представить свои инвестпроекты на международном уровне: Минэкономики объявило конкурс

Министерство экономики объявило открытый конкурс для частных компаний, желающих презентовать свои инвестиционные проекты на международной арене. Победители конкурса получат возможность поучаствовать в бизнес-ярмарке в рамках Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля 2025 года в Риме.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что известно о бизнес-ярмарке

Бизнес-ярмарка будет проходить параллельно с основной программой Конференции, на которой будут представлены 120 стендов: 30 для международных компаний, 30 для итальянских, 30 для украинских и 30 от регионов Украины.

"Бизнес-ярмарка на URC2025 – это уникальная возможность для украинских предприятий продемонстрировать свой потенциал международным партнерам и инвесторам. Мы стремимся представить на этой мощной площадке наиболее перспективные инвестиционные проекты в приоритетных для восстановления Украины секторах, чтобы в дальнейшем они получили финансирование и были реализованы", – отметил первый замминистра экономики Алексей Соболев.

Для участия в конкурсном отборе компании должны соответствовать ряду критериев. В частности, это должны быть зарегистрированы в Украине частные предприятия с украинскими бенефициарами, которые работают не менее трех лет и принадлежат к одному из следующих секторов:

Энергетика/Восстановительная энергетика.

Инфраструктура/Транспорт/Логистика.

Оборонный сектор/Стратегическая промышленность.

Производство/Переработка/Агропромышленность.

Критические материалы/Добыча полезных ископаемых.

Инновации/Высокие технологии/Цифровые технологии.

Дополнительными критериями отбора участников являются:

Не работают в стране-агрессоре.

Создание продуктов с добавленной стоимостью.

Наличие успешно реализуемых проектов и готовность их презентовать.

Наличие не менее одного инвестиционного проекта, прошедшего международную юридическую и финансовую проверку.

Наличие представителей компании, свободно владеющих английским языком.

Предпочтение отдается компаниям, ведущим финансовую отчетность по международным стандартам (IFRS).

Отобранные компании смогут направить двух представителей на Бизнес-ярмарку, расходы по проезду и проживанию они покрывают самостоятельно.

Заявки принимаются до 20 апреля 2025 года включительно через специальную форму.

Справка:

Конференция по восстановлению Украины (URC ) – это ежегодная международная мера, направленная на координацию усилий международного сообщества по восстановлению Украины. В 2025 году конференция состоится 10-11 июля в Риме, Италия.

Напомним, правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы поддержать еще больше украинцев в начале или развитии собственного бизнеса. В частности, с 2025 года гранты стали доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также было увеличено количество участвующих в программе банков.