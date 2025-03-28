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Приватні компанії зможуть представити свої інвестпроєкти на міжнародному рівні: Мінекономіки оголосило конкурс
Міністерство економіки оголосило відкритий конкурс для приватних компаній, які бажають презентувати свої інвестиційні проєкти на міжнародній арені. Переможці конкурсу отримають можливість взяти участь у бізнес-ярмарку в рамках Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Що відомо про бізнес-ярмарок
Бізнес-ярмарок проходитиме паралельно з основною програмою Конференції, на якій буде представлено 120 стендів: 30 для міжнародних компаній, 30 для італійських, 30 для українських та 30 від регіонів України.
"Бізнес-ярмарок на URC2025 – це унікальна можливість для українських підприємств продемонструвати свій потенціал міжнародним партнерам та інвесторам. Ми прагнемо представити на цьому потужному майданчику найбільш перспективні інвестиційні проєкти у пріоритетних для відновлення України секторах, аби надалі вони отримали фінансування й були реалізовані", – зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Для участі в конкурсному відборі компанії мають відповідати низці критеріїв. Зокрема, це мають бути зареєстровані в Україні приватні підприємства з українськими бенефіціарами, які працюють не менше трьох років, та належать до одного з наступних секторів:
- Енергетика / Відновлювальна енергетика.
- Інфраструктура / Транспорт / Логістика.
- Оборонний сектор / Стратегічна промисловість.
- Виробництво / Переробка / Агропромисловість.
- Критичні матеріали / Видобуток корисних копалин.
- Інновації / Високі технології / Цифрові технології.
Додатковими критеріями відбору учасників є:
- Не працюють у країні-агресорі.
- Створення продуктів з доданою вартістю.
- Наявність успішно реалізованих проєктів та готовність їх презентувати.
- Наявність щонайменше одного інвестиційного проєкту, що пройшов міжнародну юридичну та фінансову перевірку.
- Наявність представників компанії, які вільно володіють англійською мовою.
- Перевага надається компаніям, які ведуть фінансову звітність за міжнародними стандартами (IFRS).
Відібрані компанії зможуть направити двох представників на Бізнес-ярмарок, витрати на проїзд і проживання вони покривають самостійно.
Заявки приймаються до 20 квітня 2025 року включно через спеціальну форму.
Довідково:
Конференція з відновлення України (URC) – це щорічний міжнародний захід, спрямований на координацію зусиль міжнародної спільноти щодо відбудови України. У 2025 році конференція відбудеться 10-11 липня в Римі, Італія.
Нагадаємо, уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", аби підтримати ще більше українців у започаткуванні чи розвитку власного бізнесу. Зокрема, з 2025 року гранти стали доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також було збільшено кількість банків, що беруть участь у програмі.