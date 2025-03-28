Приватні компанії зможуть представити свої інвестпроєкти на міжнародному рівні: Мінекономіки оголосило конкурс

Міністерство економіки оголосило відкритий конкурс для приватних компаній, які бажають презентувати свої інвестиційні проєкти на міжнародній арені. Переможці конкурсу отримають можливість взяти участь у бізнес-ярмарку в рамках Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про бізнес-ярмарок

Бізнес-ярмарок проходитиме паралельно з основною програмою Конференції, на якій буде представлено 120 стендів: 30 для міжнародних компаній, 30 для італійських, 30 для українських та 30 від регіонів України.

"Бізнес-ярмарок на URC2025 – це унікальна можливість для українських підприємств продемонструвати свій потенціал міжнародним партнерам та інвесторам. Ми прагнемо представити на цьому потужному майданчику найбільш перспективні інвестиційні проєкти у пріоритетних для відновлення України секторах, аби надалі вони отримали фінансування й були реалізовані", – зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Для участі в конкурсному відборі компанії мають відповідати низці критеріїв. Зокрема, це мають бути зареєстровані в Україні приватні підприємства з українськими бенефіціарами, які працюють не менше трьох років, та належать до одного з наступних секторів:

Енергетика / Відновлювальна енергетика.

Інфраструктура / Транспорт / Логістика.

Оборонний сектор / Стратегічна промисловість.

Виробництво / Переробка / Агропромисловість.

Критичні матеріали / Видобуток корисних копалин.

Інновації / Високі технології / Цифрові технології.

Додатковими критеріями відбору учасників є:

Не працюють у країні-агресорі.

Створення продуктів з доданою вартістю.

Наявність успішно реалізованих проєктів та готовність їх презентувати.

Наявність щонайменше одного інвестиційного проєкту, що пройшов міжнародну юридичну та фінансову перевірку.

Наявність представників компанії, які вільно володіють англійською мовою.

Перевага надається компаніям, які ведуть фінансову звітність за міжнародними стандартами (IFRS).

Відібрані компанії зможуть направити двох представників на Бізнес-ярмарок, витрати на проїзд і проживання вони покривають самостійно.

Заявки приймаються до 20 квітня 2025 року включно через спеціальну форму.

Довідково:

Конференція з відновлення України (URC) – це щорічний міжнародний захід, спрямований на координацію зусиль міжнародної спільноти щодо відбудови України. У 2025 році конференція відбудеться 10-11 липня в Римі, Італія.

Нагадаємо, уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", аби підтримати ще більше українців у започаткуванні чи розвитку власного бізнесу. Зокрема, з 2025 року гранти стали доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також було збільшено кількість банків, що беруть участь у програмі.