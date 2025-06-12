Цена на автогаз в Украине падает: импорт сокращается, но дефицита пока нет

За последнюю неделю, с 4 по 11 июня, средняя стоимость сжиженного газа на украинском рынке снизилась на 690 грн/т, достигнув отметки 51 110 грн/т. В то же время, на состоявшихся 10-11 июня аукционах внутренних и частных производителей ресурс, наоборот, подорожал в пределах 500 грн/т.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает профильное издание enkorr, ссылаясь на мониторинг Консалтинговой группы "А-95" и данные Украинской энергетической биржи.

Несмотря на сокращение поставок с начала июня, несколько "подсушило" рынок, это пока не привело к дефициту. В топливных компаниях отмечают, что газ есть у всех и проблем с его приобретением нет.

Значительное падение импорта

Отмечается, что на прошлой неделе в Украину поступило всего 11,5 тыс. тонн горючего, что является наименьшим показателем с конца марта. С начала июня среднесуточный импорт горючего составил 1,8 тыс. тонн, в то время как в мае этот показатель достигал 2,5 тыс. тонн. тонн .

Польский сжиженный газ дороже литовского

Отгрузка газа из Польши грузовиками сократилась до самого низкого недельного показателя с середины января этого года – всего 0,54 тыс. тонн. Это произошло из-за более высоких цен на топливо.

Стоимость польского ресурса на границе колеблется в пределах $640-683/т (49 908-52 053 грн/т по курсу на 11 июня), тогда как литовский газ стоит $601-619/т (47 965-48 862 грн/т). Импортеры отмечают, что западные поставщики на этой неделе не спешат пересматривать цены, поэтому объемы из Польши, вероятно, останутся невостребованными.

Также сообщается, что основным источником остается юг. В начале июня на терминалы по реке Дунай ресурса зашло немного, но уже на этой неделе предложений существенно увеличилось.

Цены на автогаз "Укрнафты"

По данным enkorr, цены на газ "Укрнафты" варьировались в пределах 49 000–50 900 грн/л.

"Было четыре лота ближе к концу торгов, которые продали по заоблачным 53 160 грн/т. Возможно, кому-то ну очень был нужен более тяжелый газ, потому что на востоке у ДЗД, например, можно купить ресурс (плотностью 540 кг/м3) за 49 600-50 000 грн/т (плотность «Укрнафты» 545-547 кг/м3)", - отметил один из собеседников издания.

Напомним, в 2024 году Украина впервые полностью использовала квоту на экспорт биоэтанола в Европейский Союз, отгрузив 99,3 тыс. тонн продукции. При этом частные производители обеспечили 62% от общего объема поставок, а три частных завода — 38% экспорта.