Ціна на автогаз в Україні падає: імпорт скорочується, але дефіциту поки немає

Протягом останнього тижня, з 4 по 11 червня, середня вартість скрапленого газу на українському ринку знизилася на 690 грн/т, досягнувши позначки 51 110 грн/т. Водночас, на аукціонах внутрішніх і приватних виробників, що відбулися 10-11 червня, ресурс, навпаки, здорожчав у межах 500 грн/т.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє профільне видання enkorr, посилаючись на моніторинг Консалтингової групи "А-95" і дані Української енергетичної біржі.

Попри скорочення постачань з початку червня, що дещо "підсушило" ринок, це поки не призвело до дефіциту. У паливних компаніях зазначають, що газ є у всіх і проблем з його придбанням немає.

Значне падіння імпорту

Зазначається, що минулого тижня в Україну надійшло лише 11,5 тис. тонн пального, що є найменшим показником з кінця березня. З початку червня середньодобовий імпорт пального становив 1,8 тис. тонн, тоді як у травні цей показник сягав 2,5 тис. тонн.

Польський скраплений газ дорожчий за литовський

Відвантаження газу з Польщі вантажівками скоротилися до найнижчого тижневого показника з середини січня цього року – всього 0,54 тис. тонн. Це сталося через вищі ціни на пальне.

Як пише видання, вартість польського ресурсу на кордоні коливається в межах $640-683/т (49 908-52 053 грн/т за курсом на 11 червня), тоді як литовський газ коштує $601-619/т (47 965-48 862 грн/т). Імпортери зазначають, що західні постачальники цього тижня не поспішають переглядати ціни, тому обсяги з Польщі, ймовірно, залишаться незатребуваними.

Також поідомляється, що основним джерелом залишається південь. На початку червня на термінали по річці Дунай ресурсу зайшло не багато, але вже цього тижня пропозицій суттєво побільшало.

Ціни на автогаз "Укрнафти"

За даними enkorr, ціни на газ "Укрнафти" варіювалися в межах 49 000-50 900 грн/л.

"Було чотири лоти ближче до кінця торгів, які продали за захмарними 53 160 грн/т. Можливо, комусь ну дуже був потрібен більш важкий газ, бо на сході у ДЗД, наприклад, можна купити ресурс (густиною 540 кг/м3) за 49 600-50 000 грн/т (густина "Укрнафти" 545-547 кг/м3 )", — зазначив один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, у 2024 році Україна вперше повністю використала квоту на експорт біоетанолу до Європейського Союзу, відвантаживши 99,3 тис. тонн продукції. При цьому приватні виробники забезпечили 62% від загального обсягу поставок, а три приватні заводи — 38% експорту.