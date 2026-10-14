Цена нефти на 14 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в среду, 14 октября, выросли на фоне опасений по поводу возможных перебоев в поставках из-за эскалации противостояния между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 14 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $106,32 + 0,6% WTI $94,80 + 0,7% Urals $120,94 + 2.29%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли на 63 цента, или 0,6%, до 106,32 доллара за баррель до 03:45 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на сырую нефть марки US West Texas Intermediate выросли на 66 центов, или 0,7%.

Оба контракта выросли более чем на 1 доллар на предыдущих торгах, прежде чем несколько сократить прибыль.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли в среду после того, как два судна были атакованы в Ормузском проливе, и иранские чиновники сообщили, что они применяют новую тактику для атаки на суда, поскольку Тегеран стремится поддерживать высокие цены на нефть и повлиять на промежуточные выборы в США.

Боевые действия между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами обострились после смертоносной атаки на главный аэропорт Эр-Рияда, осуществленной йеменскими хуситами, поддерживаемыми Тегераном.

По сообщению СМИ, коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла удары по энергетическим терминалам и запасам горючего хуситов в Йемене; при этом представитель коалиции заявил, что были предприняты меры пресечения, чтобы избежать "сопутствующих потерь среди гражданского населения".

Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением .