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Цена нефти на 14 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть в среду, 14 октября, выросли на фоне опасений по поводу возможных перебоев в поставках из-за эскалации противостояния между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 14 октября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$106,32
|+ 0,6%
|WTI
|$94,80
|+ 0,7%
|Urals
|$120,94
|+ 2.29%
Фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли на 63 цента, или 0,6%, до 106,32 доллара за баррель до 03:45 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на сырую нефть марки US West Texas Intermediate выросли на 66 центов, или 0,7%.
Оба контракта выросли более чем на 1 доллар на предыдущих торгах, прежде чем несколько сократить прибыль.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли в среду после того, как два судна были атакованы в Ормузском проливе, и иранские чиновники сообщили, что они применяют новую тактику для атаки на суда, поскольку Тегеран стремится поддерживать высокие цены на нефть и повлиять на промежуточные выборы в США.
Боевые действия между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами обострились после смертоносной атаки на главный аэропорт Эр-Рияда, осуществленной йеменскими хуситами, поддерживаемыми Тегераном.
По сообщению СМИ, коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла удары по энергетическим терминалам и запасам горючего хуситов в Йемене; при этом представитель коалиции заявил, что были предприняты меры пресечения, чтобы избежать "сопутствующих потерь среди гражданского населения".
Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением .