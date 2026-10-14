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Ціна нафти на 14 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Нафта
Ціна нафти на 14 жовтня / Depositphotos

Ціни на нафту у середу, 14 жовтня, зросли на тлі побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні через ескалацію протистояння між Саудівською Аравією та підтримуваними Іраном хуситами в Ємені.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 14 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent  $106,32  + 0,6%
WTI $94,80 + 0,7%
Urals $120,94  + 2.29%

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 63 центи, або 0,6%, до 106,32 долара за барель до 03:45 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на сиру нафту марки US West Texas Intermediate зросли на 66 центів, або 0,7%, до 94,80 долара за барель.

Обидва контракти зросли більш ніж на 1 долар на попередніх торгах, перш ніж дещо скоротити прибутки.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли в середу після того, як два судна були атаковані в Ормузькій протоці, і іранські чиновники повідомили, що вони застосовують нову тактику для атаки на судна, оскільки Тегеран прагне підтримувати високі ціни на нафту та вплинути на проміжні вибори в США.  

Бойові дії між Саудівською Аравією та підтримуваними Іраном хуситами загострилися після смертоносної атаки на головний аеропорт Ер-Ріяда, здійсненої єменськими хуситами, яких підтримує Тегеран.

За повідомленням ЗМІ, коаліція під проводом Саудівської Аравії завдала ударів по енергетичних терміналах та запасах пального хуситів у Ємені; при цьому представник коаліції заявив, що було вжито запобіжних заходів, аби уникнути "супутніх втрат серед цивільного населення".

Нагадаємо, попри намагання Вашингтона стабілізувати світовий ринок за рахунок російського дизелю та затишшя на європейських біржах, український паливний ринок залишається під тиском.

Автор:
Тетяна Бесараб

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