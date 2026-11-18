Цены на нефть в среду, 18 ноября, упали на фоне данных, свидетельствующих об увеличении запасов сырой нефти и топлива в США на прошлой неделе, хотя продолжающиеся атаки США и Ирана и перебои в судоходстве через Ормузский пролив ограничили потери.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 18 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $92,53 – 0,7% WTI $84,77 – 1,4% Urals $71,10 – 3.38%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 61 цент, или 0,7%, до 92,53 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate потеряли 1,24 доллара, или 1,4%, до 84,77 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цена нефти зажата между постоянной геополитической премией за риск от атак на танкеры и эскалацией взаимных ударов между США и Ираном, а также все более пессимистическим настроением со стороны хора аналитиков, прогнозирующих значительный профицит на рынке.

Тем временем ценовая разница между Brent и WTI также расширилась в последние сессии, причем WTI демонстрировала более резкое снижение во время торгов в среду. Данные LSEG показали, что спред Brent/WTI мгновенно колебался на более чем двухнедельном максимуме.

"Арбитражные торги на WTI в Азии и Северо-Западной Европе были закрыты, поэтому ожидаемым движением цены на WTI больше коррекция, чем на Brent, которая позволит вновь открыть арбитражное окно", - сказал Джун Го, старший аналитик Sparta Commodities.

Это особенно актуально, учитывая рост запасов сырой нефти на побережье Мексиканского залива США, добавил Гох.

Запасы сырой нефти в США выросли на 5,28 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 13 ноября, сообщили источники на рынке во вторник, ссылаясь на данные Американского института нефти. Запасы бензина выросли на 5,12 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов – на 351 000 баррелей.