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Цены на газ в Европе растут на фоне авиаударов Израиля по Ирану

газ
Цены на европейский газ растут

В понедельник, 16 июня, цены на европейский природный газ продолжили рост, поскольку опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке влияют на энергетические рынки.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Bloomberg.

Сообщается, что фьючерсы на бенчмарки выросли в понедельник на целых 3,4% до самого высокого уровня с начала апреля после роста на 4,8% в пятницу.

Четвертый день подряд продолжаются открытые боевые действия между Израилем и Ираном, не демонстрируя признаков ослабления, что усугубляет опасения более широкого конфликта в энергетически важном регионе.

Для газовых трейдеров наибольшее беспокойство вызывает то, что дальнейшая эскалация конфликта может нарушить поставки энергоресурсов из Персидского залива. В частности, через Ормузский пролив проходит значительная часть морских перевозок сжиженного природного газа. Хотя поставки пока не остановлены, участники рынка опасаются потенциальных сбоев в критический момент формирования запасов в Европе, пишет Bloomberg.

Фото 2 — Цены на газ в Европе растут на фоне авиаударов Израиля по Ирану

В пятницу, 13 июня, напряженность между давними противниками переросла в прямой конфликт, когда Израиль нанес неожиданные удары по иранским военным и ядерным объектам.

Кроме геополитических рисков, трейдеры в Европе также внимательно следят за ситуацией в Норвегии — крупнейшем поставщике трубопроводного газа в регион. Там идет плановое техническое обслуживание нескольких ключевых объектов. Это происходит на фоне потепления большей части континента, что увеличивает спрос на энергию для кондиционирования воздуха.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес удары по его ядерным и военным объектам. В Израиле объявлено чрезвычайное положение и ожидается ответ Тегерана.

Автор:
Татьяна Бессараб