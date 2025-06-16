Ціни на газ у Європі зростають на тлі авіаударів Ізраїлю по Ірану

У понеділок, 16 червня, ціни на європейський природний газ продовжили зростання, оскільки побоювання щодо ширшого конфлікту на Близькому Сході впливають на енергетичні ринки.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Повідомляється, що ф'ючерси на бенчмарки зросли в понеділок на цілих 3,4% до найвищого рівня з початку квітня, після зростання на 4,8% у п'ятницю.

Четвертий день поспіль тривають відкриті бойові дії між Ізраїлем та Іраном, не демонструючи ознак послаблення, що посилює побоювання ширшого конфлікту в енергетично важливому регіоні.

Для газових трейдерів найбільше занепокоєння викликає те, що подальша ескалація конфлікту може порушити постачання енергоресурсів з Перської затоки. Зокрема, через Ормузьку протоку проходить значна частина морських перевезень скрапленого природного газу. Хоча постачання наразі не зупинені, учасники ринку побоюються потенційних збоїв у критичний момент формування запасів у Європі, пише Bloomberg.

У п'ятницю, 13 червня, напруженість між давніми супротивниками переросла в прямий конфлікт, коли Ізраїль завдав несподіваних ударів по іранських військових та ядерних об'єктах. Відтоді ізраїльська кампанія продемонструвала його перевагу в повітрі та виявила обмежені можливості Тегерана для ефективної відповіді.

Крім геополітичних ризиків, трейдери в Європі також уважно стежать за ситуацією в Норвегії — найбільшому постачальнику трубопровідного газу до регіону. Там триває планове технічне обслуговування кількох ключових об'єктів. Це відбувається на тлі потепління більшій частині континенту, що збільшує попит на енергію для кондиціонування повітря.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав ударів по його ядерних та військових об'єктах. В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан та очікується відповідь Тегерана.