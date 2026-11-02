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Цены на газ в США растут: добыча на сланцевых месторождениях падает перед зимой

Газ в США
Газ в США дорожает перед отопительным сезоном / Depositphotos

В США фьючерсы на газ выросли на 2,2%. Главный драйвер роста – сокращение добычи на сланцевых месторождениях Аппалачей в течение выходных. Низкие цены заставляют производителей урезать объемы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Фьючерсы на газ в США демонстрируют рост на фоне снижения объемов добычи, который зафиксировали в последние выходные.

Падение предложения обусловлено сокращением производства на сланцевых месторождениях в Аппалачах, что свидетельствует о вероятном уменьшении добычи компаниями из-за длительного периода низких цен.

В то же время погодные прогнозы показывают несколько более низкие температуры, что сигнализирует о росте спроса на топливо для отопления и электростанций с началом зимнего сезона.

Декабрьский контракт на бирже Nymex поднялся на 6,3 цента, или на 2,2 %, до отметки 2,961 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). Несмотря на рост, декабрьский фьючерс находится на уровне 27, 3 по 14-дневному индикатору относительной силы (RSI), что оставляет его ниже критической отметки перепроданности в 30 пунктов.

Потепление и сокращение экспорта

Дальнейшее подорожание топлива остается ограниченным из-за прогнозов Commodity Weather Group, предусматривающих сохранение температуры выше средней нормы на большей части территории США по меньшей мере до 16 ноября.

Даже с постепенным повышением спроса на отопление общие мягкие погодные условия сдерживают рынок от резкого скачка.

Дополнительное давление на цены оказывает снижение потоков газа в экспортные терминалы сжиженного природного газа, что оставляет больше ресурса на внутреннем рынке.

По ежедневным данным BNEF, добыча сухого газа составляет около 110 миллиардов кубических футов в день, что на 0,3% меньше в годовом исчислении. Общий спрос на газ упал до 73,1 миллиарда кубических футов в день, снизившись на 2,9 % против прошлого года.

Экспорт сухого газа в Мексику сократился на 20% за неделю – до 5,6 миллиарда кубических футов в день, тогда как ориентировочные потоки к экспортным терминалам СПГ выросли на 5,3 % за неделю и достигли 19,5 миллиарда кубических футов в день.

Тем временем в ЕС газ для населения подешевел до минимума с 2022 года. В первой половине 2026 года средние цены на газ для домохозяйств упали до €0,11 за кВтч. Несмотря на общую положительную динамику, стоимость голубого топлива варьируется от €0,03 в Венгрии до €0,22 в Швеции.

Автор:
Татьяна Бессараб

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