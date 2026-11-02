Ціни на газ у США зростають: видобуток на сланцевих родовищах падає перед зимою

В США ф'ючерси на природний газ зросли на 2,2%. Головний драйвер зростання — скорочення видобутку на сланцевих родовищах Аппалачів протягом вихідних. Низькі ціни змушують виробників урізати обсяги.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Ф'ючерси на природний газ у США демонструють зростання на тлі зниження обсягів видобутку, яке зафіксували протягом останніх вихідних.

Падіння пропозиції зумовлене скороченням виробництва на сланцевих родовищах в Аппалачах, що свідчить про ймовірне зменшення видобутку компаніями через тривалий період низьких цін.

Водночас погодні прогнози показують дещо нижчі температури, а це сигналізує про зростання попиту на паливо для опалення та електростанцій з початком зимового сезону.

Грудневий контракт на біржі Nymex піднявся на 6,3 цента, або на 2,2%, до позначки 2,961 долара за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu). Попри це зростання, грудневий ф'ючерс перебуває на рівні 27,3 за 14-денним індикатором відносної сили (RSI), що залишає його нижче критичної позначки перепроданості у 30 пунктів.

Потепління та скорочення експорту

Подальше подорожчання палива залишається обмеженим через прогнози Commodity Weather Group, які передбачають збереження температури вище середньої норми на більшій частині території США щонайменше до 16 листопада.

Навіть із поступовим підвищенням попиту на опалення загальні м'які погодні умови стримують ринок від різкого стрибка.

Додатковий тиск на ціни чинить зниження потоків газу до експортних терміналів зрідженого природного газу, що залишає більше ресурсу на внутрішньому ринку.

За щоденними даними BNEF, видобуток сухого газу становить близько 110 мільярдів кубічних футів на день, що на 0,3% менше у річному вимірі. Загальний попит на газ упав до 73,1 мільярда кубічних футів на день, знизившись на 2,9% проти минулого року.

Експорт сухого газу до Мексики скоротився на 20% за тиждень — до 5,6 мільярда кубічних футів на день, тоді як орієнтовні потоки до експортних терміналів ЗПГ зросли на 5,3% за тиждень і досягли 19,5 мільярда кубічних футів на день.

Тим часом в ЄС газ для населення подешевшав до мінімуму з 2022 року. У першій половині 2026 року середні ціни на газ для домогосподарств впали до €0,11 за кВт·год. Попри загальну позитивну динаміку, вартість блакитного палива варіюється від €0,03 в Угорщині до €0,22 у Швеції.