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Цены на малину в Украине стремительно падают из-за роста предложения

малина
В Украине дешевеет малина / Depositphotos

В Украине существенно снизились цены на малину из-за массового поступления урожая на рынок. Фермеры ожидают дальнейшего удешевления, несмотря на то, что нынешние цены все еще значительно выше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на малину?

По словам производителей, причиной такой ценовой динамики явился значительный рост предложения ягоды на рынке.

Малина в оптовых объемах продается по 160–250 грн/кг ($3,83–5,98/кг), что примерно на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основным фактором удешевления производители называют массовое начало сбора урожая в большинстве хозяйств страны.

Несмотря на удешевление, нынешние цены на малину все еще остаются примерно на 90% выше, чем в тот же период прошлого года. В то же время большинство производителей прогнозируют дальнейшее падение стоимости этой ягоды в ближайшее время.

Фото 2 — Цены на малину в Украине стремительно падают из-за роста предложения

Напомним, в Украине также падают цены на черешню. Из-за неблагоприятных погодных условий и значительного процента некондиционной продукции производители вынуждены быстро снижать оптовые цены.

Автор:
Ольга Опенько