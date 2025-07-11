Цены на малину в Украине стремительно падают из-за роста предложения

В Украине существенно снизились цены на малину из-за массового поступления урожая на рынок. Фермеры ожидают дальнейшего удешевления, несмотря на то, что нынешние цены все еще значительно выше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на малину?

По словам производителей, причиной такой ценовой динамики явился значительный рост предложения ягоды на рынке.

Малина в оптовых объемах продается по 160–250 грн/кг ($3,83–5,98/кг), что примерно на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основным фактором удешевления производители называют массовое начало сбора урожая в большинстве хозяйств страны.

Несмотря на удешевление, нынешние цены на малину все еще остаются примерно на 90% выше, чем в тот же период прошлого года. В то же время большинство производителей прогнозируют дальнейшее падение стоимости этой ягоды в ближайшее время.

Напомним, в Украине также падают цены на черешню. Из-за неблагоприятных погодных условий и значительного процента некондиционной продукции производители вынуждены быстро снижать оптовые цены.