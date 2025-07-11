Ціни на малину в Україні стрімко падають через зростання пропозиції

В Україні суттєво знизилися ціни на малину через масове надходження врожаю на ринок. Фермери очікують подальше здешевлення, попри те, що нинішні ціни все ще значно вищі, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на малину?

За словами виробників, причиною такої цінової динаміки стало значне зростання пропозиції ягоди на ринку.

Наразі малина в оптових обсягах продається по 160–250 грн/кг ($3,83–5,98/кг), що приблизно на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основним чинником здешевлення виробники називають масовий початок збору врожаю в більшості господарств країни. Крім того, сприятливі погодні умови — тепла та сонячна погода по всій Україні — пришвидшили дозрівання ягоди, що додатково збільшило обсяги її надходження на ринок.

Попри здешевлення, нинішні ціни на малину все ще залишаються приблизно на 90% вищими, ніж у цей же період минулого року. Водночас більшість виробників прогнозують подальше падіння вартості цієї ягоди найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні також падають ціни на черешню. Через несприятливі погодні умови та значний відсоток некондиційної продукції виробники змушені швидко знижувати оптові ціни.