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Цены на сжиженный газ в Азии подскочили до максимума с 2022 года из-за атак на танкеры

Хранилище сжиженного газа
Цены на сжиженный газ в Азии подскочили до максимума с 2022 года из-за атак на танкеры / Unsplash

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии поднялись до самого высокого уровня почти за четыре года. Причиной скачка стали новые атаки на танкеры на Ближнем Востоке, взорвавшие надежды на возобновление экспорта горючего из охваченного войной региона.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным трейдеров, в понедельник спотовые котировки подскочили до 30,4 доллара за миллион британских тепловых единиц (BTU), что является самым высоким показателем с декабря 2022 года.

Отмечается, что Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об обстреле газовоза СПГ у побережья Йемена в субботу. Это стало очередным эпизодом роста атак на нефтяные и газовые суда в Красном море и Ормузском проливе.

Война между США и Ираном заблокировала в Ормузском проливе большую часть производства катарского СПГ, на который раньше приходилось около 20% мирового снабжения. Из-за невозможности получить законтрактованные объемы покупатели вынуждены выходить на более дорогой спотовый рынок.

Это совпало с ростом сезонного спроса перед зимой в Северном полушарии. Цены выросли втрое против показателей конца февраля до начала масштабного конфликта.

Конкуренция за топливо с Европой

Ряд азиатских покупателей продолжает заключать спотовые сделки даже по высоким ценам, обостряя конкуренцию за ресурсы с Европой. Уровень заполненности европейских подземных газохранилищ сейчас составляет всего 75% при среднем пятилетнем сезонном показателе в 89%.

Энергетический кризис влечет за собой рост платежей за электроэнергию для населения, усиливает инфляцию и заставляет некоторые страны активнее сжигать уголь. В частности, министр энергетики Южной Кореи на прошлой неделе заявил, что страна будет делать ставку на уголь и атомную энергетику, чтобы справиться с зимним скачком спроса.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на газ могут измениться, поскольку Катар накопил десятки пустых танкеров СПГ в Персидском заливе для прохождения через Ормузский пролив, готовясь увеличить поставки газа, несмотря на риски.

Автор:
Максим Кольц

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