Цены на газ могут измениться: Катар накопил танкеры СПГ для прохождения через Ормузский пролив

Катар собрал в Персидском заливе десятки пустых танкеров СПГ, что указывает на то, что ключевой экспортер газа готовится увеличить поставки через Ормузский пролив, несмотря на риски.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Масштабы скопления судов в заливе

Согласно анализу спутниковых снимков и данных отслеживания судов, по меньшей мере 12 балластных танкеров СПГ, принадлежащих или зафрахтованных компанией QatarEnergy, ожидают якорей в водах вблизи страны.

Итого эти суда способны вместить примерно 1,1 миллиона тонн сжиженного природного газа, что составляет около 2% от совокупной грузоподъемности всего мирового танкерного флота этого класса.

Как пишет Bloomberg, несмотря на подготовку к наращиванию экспорта, гарантий успешного прохождения судов через Ормузский пролив после загрузки нет. Ситуация усугубляется усилением атак на суда в регионе.

Воздействие на мировые рынки и цены

Между тем, перспектива восстановления дополнительных потоков топлива способна сдержать мировые цены на газ, которые в прошлом месяце в Европе и Азии достигли самых высоких показателей с конца 2022 года.

В сентябре трафик СПГ через Ормуз несколько вырос до самого высокого уровня с начала активных боевых действий, однако общие объемы поставок остаются примерно на 75% ниже показателей февраля, зафиксированных до ударов США и Израиля по Ирану.

Даже начальные признаки возобновления поставок уже застали некоторых покупателей врасплох: например, Индия была вынуждена сократить часть спотовых закупок, чтобы освободить инфраструктуру для возвращения катарских грузов.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые цены на СПГ могут резко возрасти этой зимой, поскольку запасы в Европе самые низкие за последние годы, а покупатели из Северной Азии сталкиваются с усиленной конкуренцией из-за того, что Ормузский пролив все еще закрыт.