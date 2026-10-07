Ціни на газ можуть змінитися: Катар накопичив танкери ЗПГ для проходження через Ормузьку протоку

Катар зібрав у Перській затоці десятки порожніх танкерів ЗПГ, що вказує на те, що ключовий експортер газу готується збільшити постачання через Ормузьку протоку попри ризики.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Масштаби скупчення суден у затоці

Згідно з аналізом супутникових знімків та даних відстеження суден, щонайменше 12 баластних танкерів ЗПГ, які належать або зафрахтовані компанією QatarEnergy, очікують на якірках у водах поблизу країни.

Разом ці судна здатні вмістити приблизно 1,1 мільйона тонн зрідженого природного газу, що становить близько 2% від сукупної вантажопідйомності всього світового танкерного флоту цього класу.

Як пише Bloomberg, попри підготовку до нарощування експорту, гарантій успішного проходження суден через Ормузьку протоку після завантаження немає. Ситуація ускладнюється посиленням атак на судна в регіоні.

Вплив на світові ринки та ціни

Тим часом перспектива відновлення додаткових потоків палива здатна стримати світові ціни на газ, які минулого місяця в Європі та Азії досягли найвищих показників із кінця 2022 року.

У вересні трафік ЗПГ через Ормуз дещо зріс до найвищого рівня з початку активних бойових дій, проте загальні обсяги поставок залишаються приблизно на 75% нижчими за показники лютого, зафіксовані до ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Навіть початкові ознаки відновлення поставок вже застали деяких покупців зненацька: наприклад, Індія була змушена скоротити частину спотових закупівель, щоб звільнити інфраструктуру для повернення катарських вантажів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові ціни на СПГ можуть різко зрости цієї зими, оскільки запаси в Європі є найнижчими за останні роки, а покупці з Північної Азії стикаються з посиленою конкуренцією через те, що Ормузька протока все ще закрита.