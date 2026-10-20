Ціни на скраплений газ в Азії підскочили до максимуму з 2022 року через атаки на танкери

Ціни на скраплений природний газ (СПГ) в Азії піднялися до найвищого рівня майже за чотири роки. Причиною стрибка стали нові атаки на танкери на Близькому Сході, які підірвали надії на відновлення експорту пального з охопленого війною регіону.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними трейдерів, у понеділок спотові котирування підскочили до 30,4 долара за мільйон британських теплових одиниць (BTU), що є найвищим показником із грудня 2022 року.

Зазначається, що Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) отримало повідомлення про обстріл газовоза СПГ біля узбережжя Ємену в суботу. Це стало черговим епізодом зростання кількості атак на нафтові та газові судна в Червоному морі та Ормузькій протоці.

Війна між США та Іраном заблокувала в Ормузькій протоці більшу частину виробництва катарського СПГ, на який раніше припадало близько 20% світового постачання. Через неможливість отримати законтрактовані обсяги покупці змушені виходити на значно дорожчий спотовий ринок.

Це збіглося зі зростанням сезонного попиту перед зимою в Північній півкулі. Ціни зросли втричі проти показників кінця лютого, до початку масштабного конфлікту.

Конкуренція за паливо з Європою

Низка азійських покупців продовжує укладати спотові угоди навіть за високими цінами, загострюючи конкуренцію за ресурси з Європою. Рівень заповненості європейських підземних газосховищ зараз становить лише 75% за середнього п'ятирічного сезонного показника у 89%.

Енергетична криза спричиняє зростання платіжок за електроенергію для населення, підсилює інфляцію та змушує деякі країни активніше спалювати вугілля. Зокрема, міністр енергетики Південної Кореї минулого тижня заявив, що країна робитиме ставку на вугілля та атомну енергетику, щоб упоратися зі зимовим стрибком попиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на газ можуть змінитися, оскільки Катар накопичив десятки порожніх танкерів СПГ у Перській затоці для проходження через Ормузьку протоку, готуючись збільшити постачання газу попри ризики.