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Цены на топливо 14 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 14 октября 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,49 грн (-1 коп.)
|А-95
|89,51 грн (+3 коп.)
|А-92
|86,01 грн (-5 коп.)
|ДТ
|99,07 грн (+33 коп.)
|Газ
|47,17 грн (+48 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|48,90
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|46,90
|WOG
|95,90
|92,90
|100,90
|48,90
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|97,90
|45,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|48,47
|AMIC
|91,96
|88,96
|98,62
|47,84
|БРСМ-Нафта
|86,60
|96,88
|45,43
Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют сохранение цен на бензин и дизель ниже психологического предела в 100 грн/л, тогда как сжиженный газ продолжает стремительно дорожать из-за логистических сбоев на юге страны.