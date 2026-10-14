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Ціни на пальне 14 жовтня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 14 жовтня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,49 грн (-1 коп.)
|А-95
|89,51 грн (+3 коп.)
|А-92
|86,01 грн (-5 коп.)
|ДП
|99,07 грн (+33 коп.)
|Газ
|47,17 грн (+48 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|48,90
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|46,90
|WOG
|95,90
|92,90
|100,90
|48,90
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|97,90
|45,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|48,47
|AMIC
|91,96
|88,96
|98,62
|47,84
|БРСМ-Нафта
|86,60
|96,88
|45,43
Нагадаємо, попри намагання Вашингтона стабілізувати світовий ринок за рахунок російського дизелю та затишшя на європейських біржах, український паливний ринок залишається під тиском. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують збереження цін на бензин та дизель нижче психологічної межі у 100 грн/л, тоді як скраплений газ продовжує стрімко дорожчати через логістичні збої на півдні країни.