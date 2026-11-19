Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 19 ноября 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 89,94 грн (-1,65 грн) А-95 86,49 грн (-1,41 грн) А-92 82,81 грн (-1,63 грн) ДТ 100,83 грн (-16 коп.) Газ 62,39 грн (+2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 92,90 89,90 103,90 64,90 UPG 86,90 84,90 99,30 61,90 WOG 92,90 89,90 103,90 63,50 УКРНАФТА 87,90 84,90 82,90 99,90 61,90 SOCAR 94,90 91,90 106,00 64,90 AMIC 87,90 84,01 99,96 63,24 БРСМ-Нафта 84,04 98,01 59,82