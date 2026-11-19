Цены на нефть в четверг, 19 ноября, стабилизировались после потерь на предыдущем торгах, поскольку ожидания по профициту рынка перевесили длительные опасения по поводу поставок на Ближнем Востоке на фоне нападений на судоходство в Ормузском проливе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 19 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $92,00 + 0,5% WTI $83,00 – 0,31% Urals $71,10 – 3.38%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5 центов, или 0,05%, до 92 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в декабре упали на 26 центов или 0,31% до 83 долларов.

Срок действия декабрьского контракта истекает в пятницу, а более активный январский контракт снизился на 22 цента до 82,09 долларов.

На предыдущей сессии цена на Brent упала на 1,3%, тогда как цена на WTI снизилась на 3,2% до самого низкого уровня с 26 августа на фоне ожиданий профицита предложения , поскольку поставки сырой нефти через Ормузский пролив вернулись примерно до довоенного уровня.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рост запасов нефти в США, о котором сообщалось в среду, также повлиял на рыночные перспективы.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США выросли на 3,4 миллиона баррелей до 417,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 13 ноября, по сравнению с ожиданиями аналитиков, проведенными в опросе Reuters, по росту на 58 000 баррелей.

"Нефть оказалась между медвежьими фундаментальными показателями и бычьими геополитическими рисками. Рост запасов может давить на цены в течение дня, но нерешенные перебои со снабжением могут поддерживать премию за риск гораздо дольше", – сказала Приянка Сачдева, руководитель отдела рыночных исследований Phillip Nova.

Цены также испытали давление из-за ожиданий более высоких процентных ставок в США, что приведет к снижению экономического роста и замедлению роста спроса на нефть. Это также укрепит доллар, повышая цены для покупателей, не являющихся гражданами США и платящих за сырую нефть, деноминированную в долларах, в разных валютах.