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Цена нефти на 19 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть в четверг, 19 ноября, стабилизировались после потерь на предыдущем торгах, поскольку ожидания по профициту рынка перевесили длительные опасения по поводу поставок на Ближнем Востоке на фоне нападений на судоходство в Ормузском проливе.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 19 ноября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$92,00
|+ 0,5%
|WTI
|$83,00
|– 0,31%
|Urals
|$71,10
|– 3.38%
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5 центов, или 0,05%, до 92 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в декабре упали на 26 центов или 0,31% до 83 долларов.
Срок действия декабрьского контракта истекает в пятницу, а более активный январский контракт снизился на 22 цента до 82,09 долларов.
На предыдущей сессии цена на Brent упала на 1,3%, тогда как цена на WTI снизилась на 3,2% до самого низкого уровня с 26 августа на фоне ожиданий профицита предложения , поскольку поставки сырой нефти через Ормузский пролив вернулись примерно до довоенного уровня.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, рост запасов нефти в США, о котором сообщалось в среду, также повлиял на рыночные перспективы.
По данным EIA, запасы сырой нефти в США выросли на 3,4 миллиона баррелей до 417,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 13 ноября, по сравнению с ожиданиями аналитиков, проведенными в опросе Reuters, по росту на 58 000 баррелей.
"Нефть оказалась между медвежьими фундаментальными показателями и бычьими геополитическими рисками. Рост запасов может давить на цены в течение дня, но нерешенные перебои со снабжением могут поддерживать премию за риск гораздо дольше", – сказала Приянка Сачдева, руководитель отдела рыночных исследований Phillip Nova.
Цены также испытали давление из-за ожиданий более высоких процентных ставок в США, что приведет к снижению экономического роста и замедлению роста спроса на нефть. Это также укрепит доллар, повышая цены для покупателей, не являющихся гражданами США и платящих за сырую нефть, деноминированную в долларах, в разных валютах.
Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.