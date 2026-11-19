Ціни на нафту у четвер, 19 листопада, стабілізувалися після втрат на попередньому торгах, оскільки очікування щодо профіциту ринку переважили тривалі побоювання щодо поставок на Близькому Сході на тлі нападів на судноплавство в Ормузькій протоці.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 19 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $92,00 + 0,5% WTI $83,00 - 0,31% Urals $71,10 - 3.38%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5 центів, або 0,05%, до 92 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate з поставкою в грудні впали на 26 центів, або 0,31%, до 83 доларів.

Термін дії грудневого контракту закінчується у п'ятницю, а більш активний січневий контракт знизився на 22 центи до 82,09 доларів.

На попередній сесії ціна на Brent впала на 1,3%, тоді як ціна на WTI знизилася на 3,2% до найнижчого рівня з 26 серпня на тлі очікувань профіциту пропозиції , оскільки поставки сирої нафти через Ормузьку протоку повернулися приблизно до довоєнного рівня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зростання запасів нафти в США, про яке повідомлялося в середу, також вплинуло на ринкові перспективи.

За даними EIA, запаси сирої нафти в США зросли на 3,4 мільйона барелів до 417,8 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 13 листопада, порівняно з очікуваннями аналітиків, проведеними в опитуванні Reuters, щодо зростання на 58 000 барелів.

"Нафта опинилася між ведмежими фундаментальними показниками та бичачими геополітичними ризиками. Зростання запасів може тиснути на ціни протягом дня, але невирішені перебої з постачанням можуть підтримувати премію за ризик набагато довше", – сказала Пріянка Сачдева, керівник відділу ринкових досліджень Phillip Nova.

Ціни також зазнали тиску через очікування вищих процентних ставок у США, що призведе до зниження економічного зростання та уповільнення зростання попиту на нафту. Це також зміцнить долар, підвищуючи ціни для покупців, які не є громадянами США та платять за сиру нафту, деноміновану в доларах, в різних валютах.