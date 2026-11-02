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Цены на топливо 2 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 2 ноября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,89 грн (0 коп.)
|А-95
|90,08 грн (+2 коп.)
|А-92
|86,35 грн (-12 коп.)
|ДТ
|104,50 грн (+24 коп.)
|Газ
|58,41 грн (+75 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|106,90
|59,50
|UPG
|92,90
|89,90
|102,90
|57,90
|WOG
|95,90
|92,90
|106,90
|59,90
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|103,90
|56,90
|SOCAR
|98,90
|95,90
|108,00
|59,90
|AMIC
|92,03
|88,98
|103,98
|59,01
|БРСМ-Нафта
|87,85
|102,37
|56,55
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Напомним, морские дроны в Ормузском проливе и локальный дефицит готовят украинский рынок горючего к горячему ноябрю. Несмотря на временное удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: дефицит уже на пороге, а розничные цены на АЗС готовятся штурмовать новые рекорды.