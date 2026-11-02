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Ціни на пальне 2 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

пальне
Ціни на пальне 2 листопада 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95

Сьогодні, 2 листопада 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 93,89 грн (0 коп.)
А-95 90,08 грн (+2 коп.)
А-92 86,35 грн (-12 коп.)
ДП 104,50 грн (+24 коп.)
Газ 58,41 грн (+75 коп.)
Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 95,90 92,90 106,90 59,50
UPG 92,90 89,90 102,90 57,90
WOG 95,90 92,90 106,90 59,90
УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 103,90 56,90
SOCAR 98,90 95,90 108,00 59,90
AMIC 92,03 88,98 103,98 59,01
БРСМ-Нафта 87,85 102,37 56,55

8,

Нагадаємо, морські дрони в Ормузькій протоці та локальний дефіцит готують український ринок пального до гарячого листопада. Попри тимчасове здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo, попереджають: дефіцит уже на порозі, а роздрібні ціни на АЗС готуються штурмувати нові рекорди.

Автор:
Тетяна Бесараб

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