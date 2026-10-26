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Цены на топливо 26 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 26 октября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,84 грн (+1 коп.)
|А-95
|90,05 грн (+1 коп.)
|А-92
|86,44 грн (0 коп.)
|ДТ
|103,72 грн (+27 коп.)
|Газ
|54,95 грн (+1,60 грн)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|105,90
|56,50
|UPG
|92,90
|89,90
|102,90
|54,90
|WOG
|95,90
|92,90
|106,90
|56,90
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|101,90
|52,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|106,00
|56,50
|AMIC
|92,03
|88,98
|103,98
|55,82
|БРСМ-Нафта
|87,69
|101,08
|52,49
Напомним, цена дизеля оптом уже превышает розничную: за неделю она выросла до 103,69 грн/л, в то время как на АЗС горючее в среднем стоит 103,18 грн/л. Из-за обмеления Дуная сократились поставки водным путем, и рынок перешел на более дорогую автомобильную логистику. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что на этой неделе дизель на заправках подорожает еще на 2–3 грн/л, бензин останется в цене, а автогаз продолжит дорожать.